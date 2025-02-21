Решение по гарантиям безопасности должно быть готово до начала переговоров, – Зеленский

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристенссоном. Политики обсудили гарантии безопасности для Украины и, соответственно, Европы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в его телеграм-канале.

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Как Зеленский обсудил гарантии безопасности с премьером Швеции

Владимир Зеленский отметил, что он провел хороший разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и поблагодарил его за военную помощь и всю поддержку Украины.

Глава государства подчеркнул, что он с нетерпением ждет 18-й пакет оборонной помощи от страны.

Также украинский лидер проинформировал главу шведского правительства о конструктивной встрече со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом и детали недавних переговоров с иностранными лидерами.

Должны быть абсолютно четкими: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. Работаем над общим видением гарантий безопасности. Решение должно быть готово до начала любых возможных переговоров, и Европа должна быть за столом переговоров,

– сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что Украине и Европе нужен справедливый и длительный мир, а не просто временное прекращение огня.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявлял, что ожидает гарантии безопасности для Украины от США, ЕС, Турции и всей Европы. Также глава государства отметил, что Украина никогда не пойдет на компромисс относительно своей территориальной целостности или суверенитета.