Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у його телеграм-каналі.

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Як Зеленський обговорив гарантії безпеки з прем'єром Швеції

Володимир Зеленський наголосив, що він провів хорошу розмову з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і подякував йому за військову допомогу та всю підтримку України.

Глава держави наголосив, що він з нетерпінням чекає на 18-й пакет оборонної допомоги від країни.

Також український лідер поінформував главу шведського уряду про конструктивну зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом та деталі нещодавніх перемовин з іноземними лідерами.

Маємо бути абсолютно чіткими: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Працюємо над спільним баченням гарантій безпеки. Рішення має бути готове до початку будь-яких можливих переговорів, і Європа має бути за столом переговорів,

– сказав Зеленський.

Президент України зауважив, що Україні та Європі потрібен справедливий і тривалий мир, а не просто тимчасове припинення вогню.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявляв, що очікує гарантії безпеки для України від США, ЄС, Туреччини та всієї Європи. Також глава держави зауважив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності чи суверенітету.