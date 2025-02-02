Зло не остановят слова или бумаги: Зеленский назвал обязательные условия мира в Украине

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны реальные гарантии безопасности для того, чтобы остановить агрессора. Одним из главных условий является ПВО и достаточное количество ракет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

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Что нужно Украине для достижения мира

Владимир Зеленский отметил, что 2 февраля в Полтаве завершили спасательные работы после российской атаки. В результате удара погибли 14 человек, пострадали 20 и полностью разрушен подъезд пятиэтажки.

Именно поэтому для Украины и для реального мира нужны гарантии – гарантии, что такое зло будет остановлено. Надежно. Не просто какими-то словами или несколькими бумагами, а тем, что способно будет гарантировать отсутствие российского террора. ПВО и достаточное количество противоракет – это обязательное условие приближения мира,

– сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украине необходимы системы Patriot и Iris-T, а также инвестиции в развитие дронов и производство оружия внутри страны. По словам Зеленского, это защита жизней людей и непосредственно защита идеи, что мир – возможен.

К слову, ранее украинский лидер подчеркнул, членство в НАТО является "самой дешевой" гарантией безопасности для союзников. Также президент убежден, что это бы укрепило Трампа в геополитическом плане.

Кроме того, Зеленский добавил, что украинская армия, которая насчитывает более 800 тысяч военнослужащих, стала бы "бонусом" для НАТО.