Украина и партнеры профинансируют контракты для военных после войны, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что частью системы гарантий безопасности для Украины после завершения войны станет украинская армия. Военные будут получать совместное финансирование от партнерских стран.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов во вторник, 16 декабря, сообщает 24 Канал.

Какие гарантии безопасности предоставят партнеры?

Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевой гарантией безопасности для Украины остается ее армия, эффективность которой уже была доказана.

Армия сработала, и сработал народ Украины, который мобилизовался. Рассчитывать на то, что будет то же, неправильно. Рассчитывать надо на то, что есть люди, которые сменили профессии, которые научились быть военными. И они после войны, это их право – вернуться домой,

– объяснил президент.

По словам Зеленского, партнеры Украины также могут помочь: предоставить дополнительное финансирование и ввести достойные контракты для тех, кто желает продолжить службу.

Глава государства также отметил, что чрезвычайно важно не потерять приобретенный опыт, особенно в условиях современной технологической войны.

Повысят ли зарплаты военным?