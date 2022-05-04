Гарантии и ситуация на фронте: Ермак об итогах встречи с советниками глав западных стран

Глава ОП Андрей Ермак встретился с советниками глав США, Великобритании, Германии и Франции. Главной темой переговоров были гарантии безопасности, которые должны предоставить Украине, а также ситуация на фронте.

О деталях переговоров Ермак рассказал в соцсетях. Он проинформировал западных партнеров, что сложнее всего ситуация в юго-восточной части Украины.

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С кем провел переговоры Андрей Ермак:

с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном,

советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом,

советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером,

советником президента Франции по вопросам отношений с Украиной и Россией Изабель Дюмон.

С западными государствами Украина обсуждает гарантии безопасности

Глава Офиса Президента подчеркнул, что стороны продолжили обсуждение гарантий безопасности, которые может получить в будущем Украина. Ермак говорит: он объясняет партнерами, что гарантии должны быть четкими и конкретными.

Отдельной темой была эвакуация людей из Мариуполя и "Азовстали", которую продолжают бомбить россияне. Вчера нам удалось встретить в Запорожье 156 человек, которых мы эвакуировали 1 мая,

– добавил Ермак.

В Офисе Президента заверили союзников, что Украина делает все возможное, чтобы освободить всех украинцев.

Еще одна тема обсуждения – новый санкционный пакет против России. Ермак подчеркнул, что, усиливая давление на Россию, можно приблизить победу Украины.

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Что известно о новом пакете санкций против России:

Уже скоро Евросоюз готовится утвердить 6-й пакет санкций против России. Еврокомиссия уже передала документ для ознакомления государствам-членам ЕС.

Проект Европарламента представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила, что санкции будут введены против российского военного командования, причастного к военным преступлениям в Украине.

Также от SWIFT могут отключить 3 российских банка, среди которых – "Сбербанк".

Вещание трех российских пропагандистских каналов запретят на территории ЕС.

Также пакет будет включать эмбарго на российскую нефть, однако предлагается постепенный отказ от импорта. Исключения относительно продолжительности закупок будут сделаны для Венгрии и Словакии, ведь они полностью зависят от "черного золота" из России. Ранее Будапешт заявлял, что ветирует эмбарго.

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