Гарбарук впервые прокомментировал скандал с декольте Тишкун и отношения с ней

Экс-замминистра образования Игорь Гарбарук впервые прокомментировал скандал с откровенным образом Кристины Тишкун во время визита во Львов. После него женщина шла на встречу с коллегами по работе, поэтому, по словам экс-чиновника, выбрала такое платье.

По словам Гарбарука, его с Тишкун связывают только профессиональные отношения. Экс-замминистра образования назвал скандал вокруг ее образа во время его визита во Львов дискриминацией.

Обратите внимание Правительство официально уволило заместителя министра образования Игоря Гарбарука

Гарбарук прокомментировал образ Тишкун

Игорь Гарбарук заявил, что выбор одежды является личным делом Кристины Тишкун. В то же время экс-замглавы Минобразования подчеркнул, что не обращал внимания на наряды женщины, поскольку не считает, что имеет право это делать.

Нормальный мужчина никогда не будет указывать женщине, что и как ей надевать, потому что на самом деле это противоречит европейским принципам. Произошедшее можно описать как определенную дискриминацию, травлю человека по его способу выделиться. Это дискриминация, и это можно отнести к вопросу сексизма. Как человек себя выражает – это его личное,

– заявил Гарбарук.

Экс-чиновник также объяснил, почему юрист выбрала такую ​​одежду на встречу. По его словам, после встречи в городском совете Львова, она шла на встречу с коллегами по работе.

Какие отношения между Гарбаруком и Тишкун

Гарбарук рассказал, что Кристина Тишкун не была его помощницей, однако как юрист работала в проектах Министерства образования. Экс-замминистра образования подчеркнул, что между ним и Кристиной Тишкун исключительно рабочие отношения.

Между людьми могут быть нормальные дружеские отношения. Прежде всего, она профессиональный юрист. Во-вторых, она – профессиональный менеджер, то есть она – организатор. Для меня не главное, как человек смотрится. И не может никто себе позволить делать оценку, это недопустимо, это дискриминация,

– заявил Гарбарук

Кроме того, экс-чиновник прокомментировал свое увольнение из Министерства образования. Он назвал это решение абсолютно осознанным и подчеркнул важность зарождения института репутации в Украине.

Скандал с декольте Тишкун: главное