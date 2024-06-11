На Черниговщине ГАСУ требует взятки от предпринимателей, которые выиграли государственные тендеры, – СМИ

Предприниматели Черниговщины пожаловались на коррупционную схему, которая, как они утверждают, создана при Государственной аудиторской службе. Об этом бизнесмены рассказали на заседании Координационного совета по вопросам предпринимательства при Черниговской областной военной администрации.

Как передают СМИ, победителей государственных тендеров в Черниговской области облагают данью 2% от суммы контракта. Если же предприниматель отказывается платить эту сумму, областная ГАСУ просто блокирует тендер, после чего отправляет его документы на проверку и требует расторжения договора. По словам предпринимателей, если бизнесмен и в дальнейшем отказывается выплатить взятку, ГАСУ инициирует уголовное дело.

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При этом СМИ отмечают, что уголовные производства по жалобе Черниговского ГАСУ часто нарушает Главное управление СБУ в автономной республике Крым.

К слову, с апреля 2023 Управление Северного офиса Госаудитслужбы в Черниговской области возглавляет бывший начальник управления Миндоходов АРК Крым Александр Кондрашов. В Крыму чиновник работал последние 2 года перед оккупацией.

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