Бьют из артиллерии и "Градов": боец ВСУ погиб, еще один травмирован

Боевики на Донбассе продолжают серьезные обстрелы. 23 февраля уже погиб один украинский военный, еще один – травмирован.

С начала суток уже зафиксировали 59 нарушений оккупантов. Более того, 54 раза в ход шло тяжелое вооружение.

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К сожалению, один наш защитник получил ранение, несовместимое с жизнью. Другой получил боевое травмирование.

Что происходит на фронте

Командование ООС и редакция 24 канала выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.

На передовой сейчас нет ни одного спокойного уголка. Боевики полностью сорвали любые мирные соглашения. Они били из артиллерии, "Градов", гранатометов, минометов, огнеметов.

Больше всего нарушений было около Богдановки, Мариуполя, Южного, Новотошковского и Марьинки. Возле Песков оккупанты запускали беспилотник.

Украинские военные контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

Последние потери на Донбассе

Поскольку боевики за последнюю неделю только наращивают свою огневую активность, погибают украинские защитники.

21 февраля в результате артиллерийских обстрелов погиб Игорь Демидчук. Он был старшим лейтенантом и служил в Десантно-штурмовых войсках.

Александр Стельмах также погиб 21 февраля в результате обстрела артиллерии. Боец служил в Десантно-штурмовых войсках.

Игорь Сливка погиб 22 февраля в результате минометного обстрела противника. 51-летний боевой медик присоединился к ВСУ по контракту с апреля 2017 года.

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