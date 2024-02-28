Могут принимать указания от БпЛА: Нидерланды заказали для Украины новейшие САУ DITA

Министерство обороны Нидерландов заказало для ВСУ производство девяти новейших самоходных артустановок DITA калибра 155-мм. Первая презентация таких гаубиц состоялась в 2021 году.

Гаубицы DITA являются частью крупного голландского заказа для Украины, ее поставят два производителя оружия в Чехии. Однако Минобороны Нидерландов пока не раскрывает деталей по этому заказу, в частности стоимость или сроки производства.

Читайте также Этот год будет решающим, – офицер ВСУ объяснил подготовку 2 планов для войны

Что известно об этих установках

Нидерланды заказали новейшую и современную САУ, первая презентация которой состоялась только в начале 2021 года, во время оборонной выставки IDEX-2021. Эта огневая система способна поражать цели за десятки километров.

Производителем DITA является чешская оборонная частная компания Excalibur Army. До этого момента не было публичных данных о том, что кто-то еще заказывал эту САУ, поэтому, вероятно, ВСУ будут первыми пользователями этой артустановки.

Украина имеет большую потребность в этом оружии. Именно поэтому Нидерланды недавно заказали девять таких гаубиц для Украины,

– говорится в сообщении министерства.

Установка имеет высокий уровень автоматизации, при котором численность экипажа составляет всего 2 человека. Система управления огнем позволяет принимать целевое указание от разведывательных БПЛА и имеет опцию выбора типа боеприпаса для поражения различных видов целей.

Ранее Нидерланды также заказали в Чехии 100 зенитных установок МР-2, а вместе с США и Данией – модернизацию 100 боевых танков Т-72.

Украине могут передать 800 тысяч боеприпасов