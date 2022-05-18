Гаубицы уже уничтожают врага на передовой, – Вениславский рассказал о помощи США для Украины

США предоставили Украине почти сотню гаубиц М-777, чтобы помочь изгнать российских оккупантов с нашей территории.

Оружие уже прибыло, за исключением одной единицы. Большая часть уже отправилась на передовую, где и помогает нашим военным. Об этом 24 каналу сказал народный депутат и член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Федор Вениславский.

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По его словам, сейчас есть вопросы одобрения предлагаемой Украине помощи в 40 миллиардов долларов от Соединенных Штатов Америки. Однако предыдущие транши, которые выделило американское правительство, уже утвердил Конгресс. Их тратят на те образцы вооружения, которые сейчас для Украины наиболее необходимы.

Мы уже получили большое количество известных гаубиц М-777. Они уже не просто попали на передовую, но и прямо сейчас уничтожают врага,

– рассказал Вениславский.

Потому, как он добавил, можно говорить о том, что программа помощи Украине реализуется и без ленд-лиза. А с момента получения очередного транша от правительства США эти поставки будут только увеличиваться.

Более того, тогда будет более оперативно решаться вопрос о попадании оружия от производителей непосредственно нам.

Что известно о помощи Украине от США