Гауляйтер Кирилловки обложила данью местных жителей и предпринимателей

Оккупанты и коллаборанты продолжают попытки внедрить на украинских территориях "русский мир" и его традиции. Одной из них стала гауляйтер временно оккупированной Кирилловки, которая ввела дань местному населению.

Гауляйтер требует деньги у населения

Для таких внедрений коллаборантки Екатерины Уманец отлично подойдет и другое название – рэкет. Он тоже занимает особенное место в российской культуре.

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Так, телеграмм-канал "Риа-Мелитополь" со ссылкой на сообщения местных сообщает, что она требует у жителей, занимающихся торговлей на рынке, платить пошлину "за место". Она хочет, чтобы все, кто продает сельхозпродукцию на рынке, ежедневно платили ей по 59 гривен наличными.

Важно, что торговые ряды, за места в которых требуется платить Уманец, установил для местных глава Кирилловской общины Иван Малеев. Там всегда можно торговать бесплатно. Однако, гауляйтер на это не обращала внимания и решила подзаработать.

Уманец не остановилась и на этом. По ее поручению коллаборанты собрали в поссовете предпринимателей Кирилловки и объявили, что им нужно будет платить гауляйтерке по 1000 гривен ежемесячно.

Предприниматели спросили, кто подписал это распоряжение. Ответили, что подпись ставила "ваша голова" Уманец. Люди сказали, что их голова – это Малеев. Тогда их начали уговаривать платить хотя бы по 800 гривен,

– рассказал один из предпринимателей, присутствовавший на этом собрании.

Однако, в Кирилловке говорят, что Екатерину Уманец скоро снимут с ее "должности". Занять ее место вроде бы предлагают еще одному местному коллаборанту.

Что известно о коллаборантке Уманец

В Запорожской ОВА о назначении гауляйтерки Екатерины Уманец в Кирилловке сообщили 27 мая . По их информации, эта женщина – известная сепаратистка из Мелитополя.

В 2014 году она была лидером мелитопольской антимайдана и возглавляла пророссийское движение "Русская весна".

Она появлялась на российском телевидении и делала абсурдные заявления. Мол, из-за бедности люди в Украине рассчитываются в маршрутках по солью.

В 2017 году против нее возбудили уголовное дело по подозрению в государственной измене. По данным следствия, она контактировала со спецслужбами России и действовала по их указаниям.

Уманец скрывалась от следствия в Москве и работала там риелтором.

В Украину коллаборантка вернулась недавно, уже после оккупации части Запорожской области.

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