Его нужно "электрикой" лечить, это псих, – Фейгин о заявлении гауляйтера стремоусова

Предатель Украины кирилл стремоусов, назвавшийся "главой" установленной российскими оккупантами "администрации", опозорился вульгарными шутками. Он наконец-то смог точно охарактеризовать себя и всех приспешников российских оккупантов.

Так, во время своего выступления перед жителями оккупированной Голой Пристани Херсонской области тот признал себя "промежностью", но почему-то заодно оскорбил местных жителей. Российский правозащитник Марк Фейгин вполне серьезно считает, что стремоусова нужно лечить. Свое мнение он высказал на стриме 24 канала.

Внимание Гауляйтер Стремоусов размечтался о российских военных базах и ПВО в Херсонской области

Я этого стремоусова послушал. Он же кретин. Я сам за словом в карман не полезу, но его же надо "электрикой" лечить, это псих,

– убежден правозащитник.

Сценарии путина по аннексии

Фейгин добавил, что россияне не зря ставят таких недалеких людей у оккупационной "власти". Так оккупантам и коллаборантам удобнее готовить псевдореферендум в Херсонской области или других регионах. Хотя Белый дом предостерег кремль от таких действий и пригрозил ужесточением санкций.

Он считает, что у кремля есть основные планы по аннексии наших территорий:

локальный – пилотный референдум в Запорожской области и объявление ее территорией россии, а Херсон пока не будут трогать;

радикальный – создать в пределах "союзного государства" определенный прообраз СССР.

Полностью стрим с Фейгиным: смотрите видео

Что именно сказал гауляйтер о "промежности" и не только

Речь коллаборанта действительно показалась крайне позорной, ведь сначала Стремоусов отличился непутевой шуткой о городе Голая Пристань на Херсонщине.

"У нас всегда была шутка — Голая ПрИстань или Голая ПристАнь. Это не шутка, ведь после шуток могут быть и дети, вы же знаете".

А затем приспешник российских оккупантов додумался назвать жителей Херсонской области "промежностью".

"Это не классика, это, как ни странно, жизнь, и мы с вами промежуток или промежность, если угодно. Я, может быть, не для камер, но как говорил один классик в своей песне, в шансоне: опа-опа с чем-то срослась опа. Этого говорит, не может быть. Промежуток должен быть", – сказал коллаборант.