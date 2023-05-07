Истерия оккупантов с эвакуацией в Запорожской области имеет 2 причины: какова цель в России

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий объявил об эвакуации населения 18 населенных пунктов. Оккупанты пытаются вывезти людей и нагнетать ситуацию на фоне предстоящего контрнаступления ВСУ.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Россия хочет создавать ловушки для ВСУ.

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Россияне нагнетают ситуацию

Мусиенко отметил, что уже несколько месяцев захватчики время от времени объявляют о так называемой "эвакуации" населения, поэтому не нужно на это обращать внимание. На фоне подготовки контрнаступления ВСУ враг пытается показать, что готов, и призывает Украину наступать там, где ему выгодно.

В них постоянно нагнетается истерия, что необходимо эвакуироваться. С одной стороны, они пытаются увезти людей. Также из-за того, что россияне не понимают, где может быть эта точка удара, они паникуют и нагнетают ситуацию,

– предположил он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований пояснил, что россияне будут использовать разные методы, чтобы создавать ловушки для ВСУ. Кроме того, оккупанты будут пытаться затянуть украинских защитников на те направления, которые, по мнению врага, легче оборонять.

"Они не знают направлений ударов. Сейчас россияне прощупывают всю линию фронта. Также это все связано с тем, что это сигнал для местного населения, что оккупационные власти вроде бы беспокоятся об их безопасности", – добавил Мусиенко.

Мусиенко об "эвакуации" из Запорожской области: смотрите видео

"Эвакуация" из Запорожской области: что известно