Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Росія хоче створювати пастки для ЗСУ.

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Росіяни нагнітають ситуацію

Мусієнко зазначив, що вже кілька місяців загарбники час від часу оголошують про так звану "евакуацію" населення, тому не потрібно на це зважати. На тлі підготовки контрнаступу ЗСУ ворог намагається показати, що готовий, та закликає Україну наступати там, де йому вигідно.

У них постійно нагнітається істерія, що потрібно евакуюватись. З одного боку, вони намагаються вивезти людей. Також через те, що росіяни не розуміють, де може бути ця точка удару, вони панікують та нагнітають ситуацію,

– припустив він.

Керівник Центру військово-правових досліджень пояснив, що росіяни будуть використовувати різні методи, щоб створювати пастки для ЗСУ. Крім того, окупанти будуть намагатись затягнути українських захисників на ті напрямки, які, на думку ворога, легше обороняти.

"Вони не знають напрямків ударів. Зараз росіяни промацують усю лінію фронту. Також це все пов’язано з тим, що це сигнал для місцевого населення, що окупаційна влада начебто турбується про їхню безпеку", – додав Мусієнко.

Мусієнко про "евакуацію" із Запорізької області: дивіться відео

"Евакуація" із Запорізької області: що відомо