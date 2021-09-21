"Гаванский синдром": агента ЦРУ атаковали неизвестным оружием

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс сообщил, что в Дели в начале сентября атаковали неизвестным устройством члена агентства. Это вызвало так называемый "гаванский синдром".

Сотрудник ЦРУ обратился за медицинской помощью, поскольку почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья. В управлении сообщили, что никто не застрахован от таких атак.

К теме Американцы пожаловались на симптомы гаванского синдрома": к чему тут Россия

Инцидент является тревожным для американского правительства и разгневал Бернса. ЦРУ может воспринять это как прямой сигнал для директора. Говорится о том, что под угрозу могут попасть люди из личного окружения руководителя ЦРУ.

Злоумышленники узнали о секретных визитах

Работников ЦРУ атакуют не впервые. За сентябрь 2021 года это случилось дважды.

В августе по этой причине задержали визит вице-президента США Камалы Гаррис во Вьетнам. Двух членов ее команды отправили на лечение. Представители американской команды сообщили о признаках "гаванского синдрома" перед самым ее приездом.

Читайте также Мощные секретные операции и свержение режимов: чем занимается Управление специальных акций ЦРУ

Ситуация в Индии опасна, поскольку график директора ЦРУ является секретным. Официальные круги США предполагают, что злоумышленники узнали о визите и спланировали нападение.

Что известно о "гаванском синдроме"