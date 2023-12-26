У оппозиции есть план устранения Туска от власти с помощью президента, – Gazeta Wyborcza
Источник:Gazeta Wyborcza
В Польше недавно был назначен новый премьер-министр Дональд Туск. В то же время в СМИ есть информация, которую его хотят отстранить от власти.
Польская партия "Право и справедливость", впервые за 8 лет перешедшая в оппозицию, рассчитывает на возможность отстранения от власти Дональда Туска. Это хотят сделать с помощью президента Анджея Дуды и контролируемого ими Конституционного трибунала.
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Туск может захотеть обойти вето Дуды
По информации издания, более правое крыло ПиС во главе с лидером Ярославом Качиньским ожидает, что Туск захочет обойти вето Дуды на поправки в бюджет и выделить 3 миллиарда злотых на государственные вещатели в условиях их реформы.
Для этого действующий премьер внесет соответствующие поправки в закон о бюджете, после чего президент направит их в Конституционный трибунал, где большинство членов были назначены в каденции ПиС. Суд должен принять решение в течение двух месяцев с момента такого представления.
Согласно конституции Польши, принятый закон о бюджете должен быть подан Дуди в течение четырех месяцев после внесения проекта, в противном случае он может принять решение о роспуске парламента. Дуда должен получить проект бюджета до 29 января 2024 года.
Приверженцы жесткой линии в партии "Право и справедливость" требуют от Дуды применить тактику выжженной земли,
– пишет Gazeta Wyborcza.
Туск о войне в Украине
- Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его правительство будет настаивать на полной мобилизации Запада для помощи Украине. Об этом он сказал во время выступления в Сейме во время представления программы действий и состава нового правительства. Он подчеркнул, что не хочет больше слушать политиков, уставших от войны.
- В то же время, Туск сказал, что Варшава продолжит защищать интересы польских фермеров, которые вместе с перевозчиками блокируют границу с Украиной, пообещав работать "с каждым соседом Польши" и урегулировать вопросы с протестами.
- Он подчеркнул, что украинцы борются за что-то очень важное.