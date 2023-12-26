У оппозиции есть план устранения Туска от власти с помощью президента, – Gazeta Wyborcza

В Польше недавно был назначен новый премьер-министр Дональд Туск. В то же время в СМИ есть информация, которую его хотят отстранить от власти.

Польская партия "Право и справедливость", впервые за 8 лет перешедшая в оппозицию, рассчитывает на возможность отстранения от власти Дональда Туска. Это хотят сделать с помощью президента Анджея Дуды и контролируемого ими Конституционного трибунала.

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Туск может захотеть обойти вето Дуды

По информации издания, более правое крыло ПиС во главе с лидером Ярославом Качиньским ожидает, что Туск захочет обойти вето Дуды на поправки в бюджет и выделить 3 миллиарда злотых на государственные вещатели в условиях их реформы.

Для этого действующий премьер внесет соответствующие поправки в закон о бюджете, после чего президент направит их в Конституционный трибунал, где большинство членов были назначены в каденции ПиС. Суд должен принять решение в течение двух месяцев с момента такого представления.

Согласно конституции Польши, принятый закон о бюджете должен быть подан Дуди в течение четырех месяцев после внесения проекта, в противном случае он может принять решение о роспуске парламента. Дуда должен получить проект бюджета до 29 января 2024 года.

Приверженцы жесткой линии в партии "Право и справедливость" требуют от Дуды применить тактику выжженной земли,

– пишет Gazeta Wyborcza.

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