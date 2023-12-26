Польська партія "Право та справедливість", яка вперше за 8 років перейшла в опозицію, розраховує на можливість усунення від влади Дональда Туска. Це хочуть зробити за допомогою президента Анджея Дуди й контрольованого ними Конституційного трибуналу.

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Туск може захотіти обійти вето Дуди

За інформацією видання, більш праве крило ПіС на чолі з лідером Ярославом Качинським очікує, що Туск захоче обійти вето Дуди на поправки до бюджету та виділити 3 мільярди злотих на державні мовники в умовах їхньої реформи.

Для цього чинний прем'єр внесе відповідні поправки до закону про бюджет, після чого президент надішле їх до Конституційного трибуналу, де більшість членів були призначені за каденції ПіС. Трибунал має ухвалити рішення протягом двох місяців з моменту такого подання.

Згідно з конституцією Польщі, ухвалений закон про бюджет має бути поданий Дуді протягом чотирьох місяців після внесення проєкту, інакше він може ухвалити рішення про розпуск парламенту. Дуда має отримати проєкт бюджету до 29 січня 2024 року.

Прихильники жорсткої лінії в партії "Право і справедливість" вимагають від Дуди застосувати тактику випаленої землі,

– пише Gazeta Wyborcza.

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