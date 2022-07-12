Европе страшно и она паникует из-за вечной ловушки москвы

россия закручивает газ в Европе. Размахивает газовой битой. Угрожает еврохолодомором.

Европа снова садится на российскую "иглу"

"Северный поток" с сегодняшнего дня остановлен на профилактику, как и каждый год. Но дополнительные объемы газа по украинскому маршруту (через Velke Kapushany) "Газпром" не шлет. Польский маршрут (Malnow) остановлен с начала этого года.

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Европе ужасно. Прошлым летом аналогичное поведение кремля она проигнорировала и уехала в отпуска. А сейчас паникует, капец-капец.



Месячный объем российского газа, поставляемый в Европу тремя основными маршрутами / Инфографика по фейсбуку Алены Осмоловской

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

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