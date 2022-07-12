Европе страшно и она паникует из-за вечной ловушки москвы
12 июля 2022 , 19:34Читати новину українською
Источник:фейсбук Алены Осмоловской
россия закручивает газ в Европе. Размахивает газовой битой. Угрожает еврохолодомором.
Европа снова садится на российскую "иглу"
"Северный поток" с сегодняшнего дня остановлен на профилактику, как и каждый год. Но дополнительные объемы газа по украинскому маршруту (через Velke Kapushany) "Газпром" не шлет. Польский маршрут (Malnow) остановлен с начала этого года.
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Европе ужасно. Прошлым летом аналогичное поведение кремля она проигнорировала и уехала в отпуска. А сейчас паникует, капец-капец.
Месячный объем российского газа, поставляемый в Европу тремя основными маршрутами / Инфографика по фейсбуку Алены Осмоловской
О главном путин обрадовался и снова продавил Европу
Слабое место Европы, на которое будет давить путин
- Российский оппозиционный политик Константин Боровой, давно проживающий в США, акцентировал внимание на том, что режим путина до сих пор ежедневно получает от Запада более миллиарда долларов, в том числе за энергоресурсы.
- Ведь европейские страны до сих пор зависят от российского газа и опасаются остаться без него зимой.
- Учитывая это, Путин может сам инициировать переговоры с Западом, чтобы выторговать там для себя выгодные условия завершения войны в Украине.