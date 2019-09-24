Газовые переговоры между Россией и Украиной: чего хочет Еврокомиссия

Брюссель настаивает на том, чтобы договор о транзите российского газа через территорию Украины был долгосрочным. Это даст гарантии Европе.

Еврокомиссия надеется добиться прогресса на следующих трехсторонних переговорах с участием России и Украины. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович во время брифинга по энергетическим вопросам в Брюсселе 24 сентября.

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Долгосрочное соглашение на транзит через украинскую ГТС должно гарантировать надежные поставки российского газа в Европу.

Мы пытаемся найти долгосрочное решение, которое будет приемлемым для всех сторон,

– отметил Шефчович.

Следующие переговоры между Украиной, Россией и Еврокомиссией запланированы на вторую половину октября. Тем временем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.

Краткие итоги первого этапа переговоров:

Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры "конструктивными впервые за много лет". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.

Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину. Конструктив подчеркнул и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС.

Там предложили "план Б" – продлить контракт на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.

В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита. Россия продолжает настаивать на отказе от выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Кабинет министров также рассматривает возможность возобновить прямые поставки российского газа. Этого хочет и российская сторона. Однако для этого РФ должна подписать контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины.

Что известно про транзит российского газа через Украину?Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.



Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.