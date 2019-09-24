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      Газові переговори між Росією та Україною: чого хоче Єврокомісія

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      Євросоюз вимагає довгострокового контракту на транзит газу по Україні
      Євросоюз вимагає довгострокового контракту на транзит газу по Україні / ТАСС

      Брюссель наполягає на тому, щоб договір про транзит російського газу через територію України був довгостроковим. Це дасть гарантії Європі.

      Єврокомісія сподівається домогтися прогресу на наступних тристоронніх переговорах з участю Росії і України. Про це заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович під час брифінгу з енергетичних питань у Брюсселі 24 вересня.

      Читайте також: Газові переговори з Росією: чому Україна має уникати компромісу за будь-яких умов

      Довгострокова угода на транзит через українську ГТС має гарантувати надійне постачання російського газу до Європи.

      Ми намагаємося знайти довгострокове рішення, яке буде прийнятним для всіх сторін,
      – зазначив Шефчович.

      Наступні переговори між Україною, Росією та Єврокомісією заплановані на другу половину жовтня.  Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас в Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.

      Короткі підсумки першого етапу переговорів:

      • Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори "конструктивними вперше за багато років". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.
      • На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.
      • Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС.
      • Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.
      • Водночас у "Нафтогазі" наголошують, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзиту. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
      • Кабінет міністрів навіть розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу. Цього хоче і російська сторона. Однак для цього РФ повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.

      Чому хочуть укласти новий контракт?Бо старий ось-ось стане недійсним. Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.

      Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Газ Нафтогаз Ринок газу Газовий конфлікт Газпром Єврокомісія
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