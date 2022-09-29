путин использовал последний способ склонить мир к капитуляции

И россия, и ЕС знали, что поставки российского газа в Европу до конца года упадут до нуля.

Любимая кнопка сломалась

В краткосрочной и среднесрочной перспективе поставки российского газа невозможны, потому что главная надежда москвы сегодня – зима. А значит, кремль будет голодать при необходимости, но сделает все, чтобы зима для Европы была самой тяжелой из возможных.

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В долгосрочной перспективе никто не заинтересован в энергетическом сотрудничестве с москвой. У тех контрактов с новыми поставщиками, которые Европа заключает сегодня, есть срок действия десятки лет.

Так что для кремля произошла роковая история на газовом рынке – он потерял один из своих мощных инструментов шантажа и давления – газ. Осознал, что он угрожает, а всем уже пофиг. Все смирились с "без вас".

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Шантажист потерял сноровку

Поэтому нужны другие виды шантажа. Продовольственный: попытался вернуть зерновую сделку на стол, но его партнеры по Ближнему Востоку, Азии и Африке сказали: "Не надо". Ядерный: попытался угрожать. Весь мир одним голосом сказал: "Нет".

Поэтому вполне логично и имеет мотивацию взорвать то, что работать и так не будет, чтобы перейти на другой уровень шантажа – инфраструктурный или экологический.

"Мы будем загрязнять ваше море, мы можем уничтожить любой ваш трубопровод или судно с СПГ. Мы можем уничтожить самые важные интернет-кабели под водой. Не хотите, чтобы мы это делали? Тогда капитулируйте".

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