"Газпром" окончательно покидает Москву

Головная компания российского газового монополиста "Газпром" официально меняет прописку. Теперь она будет базироваться не в Москве, а в Санкт-Петербурге.

На годовом собрании в июне акционерам общества предложат внести изменения в устав компании.

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"Газпром" больше не московский

Головная компания "Газпрома" официально меняет прописку из российской столицы на Петербург,

– говорится в сообщении.

Поэтапный переезд группы компаний газового монополиста России начался 10 лет назад. Тогда "Газпром нефть" не только зарегистрировалась в Санкт-Петербурге, но и перевела туда свой головной офис.

После этого началось поэтапное перебазирование подразделений головной компании и других дочерних компаний группы.

"Газпром" и его взаимодействие с "Нафтогазом" : коротко

Украинская компания "Нафтогаз" выиграла в ноябре 2019 года арбитраж в Гааге – тогда Россию признали виновной в потере компанией активов из-за оккупации Крыма.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" более 4,6 миллиарда долларов за недопоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями.

Но из-за того, что Украина имела долг перед "Газпромом" в 2 миллиарда за поставленный, но не оплаченный газ, сумму уменьшили до 2,6 миллиарда долларов.