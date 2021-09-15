Предварительно СМИ писали о вероятном начале поставок с 1 октября. В компании же 15 сентября заверили, что этого не случится.+
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По "Северному потоку-2" не начнут поставки с октября
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, отвечая на вопросы журналистов, опроверг информацию о начале поставок по "Северному потоку-2".
Нет. 1 октября поставки еще не начнутся,
– заявил Миллер.
Кстати, причина заключается в том, что немецкая сторона только получила заявку на его сертификацию.
Последние новости о запуске "Северного потока-2"
- 10 сентября российский "Газпром" заявил, что завершил строительство скандального газопровода "Северный поток-2". Именно тогда СМИ писали, что его могут запустить уже с 1 октября.
- Штаты заверили, что будут продолжать работать над сдерживанием политического влияния газопровода.
- В офисе Президента считают, что обещания следует закрепить в документах. Руководитель ОП Андрей Ермак сказал, что вопрос российского проекта следует рассматривать в нормандском формате.