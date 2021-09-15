Предварительно СМИ писали о вероятном начале поставок с 1 октября. В компании же 15 сентября заверили, что этого не случится.+

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По "Северному потоку-2" не начнут поставки с октября

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, отвечая на вопросы журналистов, опроверг информацию о начале поставок по "Северному потоку-2".

Нет. 1 октября поставки еще не начнутся,

– заявил Миллер.

Кстати, причина заключается в том, что немецкая сторона только получила заявку на его сертификацию.

Обратите внимание! 14 сентября советница председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль пояснила, что планы Москвы о начале поставок с 1 октября далеки от реальности. Ведь запуск "Северного потока-2" н евозможен без сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газотранспортной системы.

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