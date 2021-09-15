Попередньо ЗМІ писали про ймовірний початок поставок з 1 жовтня. У компанії ж 15 вересня запевнили, що цього не трапиться.

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По "Північному потоку-2" не почнуть поставки з жовтня

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, відповідаючи на питання журналістів, спростував інформацію щодо початку поставок по "Північному потоку-2".

Ні. 1 жовтня поставки ще не почнуться,

– заявив Міллер.

До речі, причина полягає у тому, що німецька сторона тільки отримала заявку на його сертифікацію.

Зверніть увагу! 14 вересня радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль пояснила, що плани Москви про початок поставок з 1 жовтня далекі від реальності. Адже запуск "Північного потоку-2" неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи.

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