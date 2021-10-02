Процесс начался 1 октября. Об этом сообщили в российской компании.

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Газпром заявил о запуске поставки газа новым направлением

Сегодня (говорится о 1 октября – 24 канал) начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту – через газопровод "Турецкий поток" и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии,

– заявили в компании.

Добавили также, что поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии. А также – завершение расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы "Булгартрансгаз" ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции.

Справка. "Турецкий поток" – это трубопровод, по которому газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы. Его запустили 8 января 2020 года. В июле 2021 года сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ соединили перемычкой свои газопроводы. Гендиректор Srbijagas Душан Баятович заявил, что так "положен конец многолетней крупной сделке", а Сербия окончательно решила вопрос поставки газа с другого направления, и "не только через Украину".

Что этому предшествовало