Процесс начался 1 октября. Об этом сообщили в российской компании.
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Газпром заявил о запуске поставки газа новым направлением
Сегодня (говорится о 1 октября – 24 канал) начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту – через газопровод "Турецкий поток" и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии,
– заявили в компании.
Добавили также, что поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии. А также – завершение расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы "Булгартрансгаз" ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции.
Что этому предшествовало
- 1 октября оператор ГТС Украины подтвердил, что с начала новых газовых суток в 07 часов остановили транзит в направлении Венгрии. Хотя мощности из Украины были законтрактованы на весь газовый год – с 1 октября 2021 до 30 сентября 2022 года.
- Этому предшествовал контракт между Венгрией и российским "Газпромом" по поставкам газа в обход Украины на 15 лет. Из-за этого возник конфликт Венгрии и Украины – Киев пообещал отвечать "без жалости и сочувствия", зато Венгрия это назвала "вмешательством во внутренние дела".
- Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Еврокомиссия изучит последствия нового газового контракта России и Венгрии. Добавил, что "уже попросил коллег проверить последствия контракта".