Процес почався 1 жовтня. Про це повідомили у російській компанії.
До теми "Газпром" має право припиняти транзит газу через Україну, – Вітренко
Газпром заявив про запуск постачання газу новим напрямком
Сьогодні (мовиться про 1 жовтня –24 канал) почалися поставки російського природного газу в Угорщину і Хорватію за новим маршрутом – через газопровід "Турецький потік" і далі за національними газотранспортним системам Болгарії, Сербії та Угорщини,
– заявили у компанії.
Додали також, що поставки цим маршрутом стали можливі завдяки будівництву нового магістрального газопроводу компанією FGSZ Ltd. на території Угорщини. А також – завершення розширення в Болгарії і Сербії національних газотранспортних систем, де оператори "Булгартрансгаз" ЕАД і GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компресорні станції.
Що цьому передувало
- 1 жовтня оператор ГТС України підтвердив, що з початку нової газової доби о 07 годині зупинили транзит у напрямку Угорщини. Хоча потужності з України були законтрактовані на весь газовий рік – з 1 жовтня 2021 до 30 вересня 2022 року.
- Цьому передував контракт між Угорщиною та російським "Газпромом" щодо постачання газу в обхід України на 15 років. Через це виник конфлікт Угорщини та України – Київ пообіцяв відповідати "без жалю і співчуттів", натомість Угорщина це назвала "втручанням у внутрішні справи".
- Представник Єврокомісії Тіма Макфі заявив, що Єврокомісія вивчить наслідки нового газового контракту Росії та Угорщини. Додав, що "вже попросив колег перевірити наслідки контракту".