Процес почався 1 жовтня. Про це повідомили у російській компанії.

До теми "Газпром" має право припиняти транзит газу через Україну, – Вітренко

Газпром заявив про запуск постачання газу новим напрямком

Сьогодні (мовиться про 1 жовтня –24 канал) почалися поставки російського природного газу в Угорщину і Хорватію за новим маршрутом – через газопровід "Турецький потік" і далі за національними газотранспортним системам Болгарії, Сербії та Угорщини,

– заявили у компанії.

Додали також, що поставки цим маршрутом стали можливі завдяки будівництву нового магістрального газопроводу компанією FGSZ Ltd. на території Угорщини. А також – завершення розширення в Болгарії і Сербії національних газотранспортних систем, де оператори "Булгартрансгаз" ЕАД і GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компресорні станції.

Довідка. " Турецький потік" – це трубопровід, яким газ іде через Чорне море до Туреччини та далі на південь Європи. Його запустили 8 січня 2020 року. У липні 2021 року сербська компанія Srbijagas і угорська FGSZ з'єднали перемичкою свої газопроводи. Гендиректор Srbijagas Душан Баятович заявив, що так "покладено край багаторічній великій угоді", а Сербія остаточно вирішила питання постачання газу з іншого напрямку, і "не тільки через Україну".

Що цьому передувало