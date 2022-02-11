В ГБР говорят, что Апелляционный суд фактически подтвердил обоснованность подозрения Порошенко

Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. В ГБР убеждены, что такое решение доказывает законность подозрения.

Петр Порошенко и дальше остается под личным обязательством. Такую меру пресечения ему выбрал Печерский суд 19 января.

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Подозрение вручено законно

В ГБР убеждены, что решение Апелляционного суда доказывает законность вручения подозрения пятому президенту Петру Порошенко, так как меру пресечения оставили без изменений.

Суд фактически признал, что подозрение депутату было вручено законным способом, является обоснованным и подтверждается надлежащими доказательствами,

– говорится в заявлении ГБР.

Подозрение Порошенко: главное

В декабре 2021 года пятому президенту Петру Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за "угольного дела".

По данным следствия, Порошенко, используя служебное положение в 2014 – 2015 годах, блокировал поставки угля из Южно-Африканской Республики и подписал соглашение с боевиками о завозе топлива с оккупированного Донбасса.

После этого Порошенко выехал заграницу и вернулся 17 января. Сразу после этого он отправился в Печерский суд.

Заседание суда длилось несколько часов. После этого суд отправился в совещательную комнату, однако оглашение постановления перенесли на 19 января.

Согласно постановлению, Порошенко должен быть под личным обязательством и сдать свои паспорта.

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Апелляцию по решению Печерского суда подали и сторона обвинения, и адвокаты Петра Порошенко. Первые требовали изменить меру пресечения на более жесткую, а защита пятого президента – отменить постановление.