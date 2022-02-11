Петро Порошенко і далі залишається під особистим зобов'язанням. Такий запобіжний захід йому обрав Печерський суд 19 січня.

Зверніть увагу Суд залишив без змін запобіжний захід Порошенка у справі про держзражу

Підозра вручена законно

У ДБР переконані, що рішення Апеляційного суду доводить законність вручення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку адже запобіжний захід залишили без змін.

Суд фактично визнав, що підозра депутату була вручена в законний спосіб, є обґрунтованою та підтверджується належними доказами,

– йдеться в заяві ДБР.

Зауважте! Апеляцію щодо рішення Печерського суду подали і сторона обвинувачення й адвокати Петра Порошенка. Перші вимагали змінити запобіжний захід на жорсткіший, а захист п'ятого президента – скасувати ухвалу.

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