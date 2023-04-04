Масштабное хищение продуктов для военных: ГБР нашло подпольный склад с ворованными продуктами

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили еще один подпольный склад с краденой пищей. Предыдущая подобная находка была обнаружена в январе 2023 года.

Как рассказали в пресс-службе ГБР, удалось обнаружить еще один состав на Днепропетровщине.

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Там злоумышленники прятали ворованную продукцию:

сгущенное молоко,

консервированные фрукты и овощи,

крупы,

макароны,

соки,

тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн.

Государственное бюро расследований прилагает максимум усилий, чтобы каждый, кто в условиях военного положения решил нажиться на обеспечении ВСУ, понес суровое и справедливое наказание,

– отметили в ГБР.

Какое наказание светит злоумышленникам

В рамках досудебного расследования по статье присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением поставлено в известность о подозрении:

главному бухгалтеру логистического центра,

трем экспедиторам,

заведующему составом и главному менеджеру.

Также устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме. Часть изъятых продуктов будет передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части.

На Днепропетровщине нашли подпольный склад с ворованными продуктами / Фото ГБР

Что этому предшествовало

В январе 2023 года работники ГБР разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначенные для Вооруженных Сил Украины.

В ходе масштабной спецоперации ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ провело около 70 обысков.

В результате изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 миллиона гривен наличными в разной валюте.

Следует упомянуть и об организации на Киевщине, которая разворовывала гуманитарную помощь. На эту тему напомним, что детективы НАБУ подозревают в распиле гуманитарки высокопоставленных чиновников Запорожской ОВА. Однако известно, что недавно фигурантка этого дела Злата Некрасова спокойно уехала за границу, чтобы в Таиланде отпраздновать Новый год Чиновница является заместителем главы областной военной администрации.