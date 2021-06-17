ГБР наведалось с обысками в антирейдерскую комиссию Минюста

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в Министерстве юстиции. Правда, подозреваемых или задержанных нет.

Обыски проходят в одном из помещений министерства, расположенном на Левом берегу Киева. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська. Там размещена Антирейдерская комиссия.

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Что известно об обысках

Отметили, что пока задержанных или подозреваемых среди сотрудников Минюста нет. Малюська сказал, что не знает причин обысков и сути расследования ГБР.

В ГБР пока тоже не сообщают детали.

Последние обыски ГБР

ГБР утром 13 мая пришли с обысками к отстраненному главе Конституционного Суда Александру Тупицкому. Обыски проводили из-за уголовного дела о подкупе свидетеля.

26 мая в Дом профсоюзов наведались сотрудники ГБР. Они устроили обыски в кабинете председателя Федерации профсоюзов Григория Осового.

Детективы ГБР провели следственные действия в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА 20 мая. Правоохранители искали документацию о начислении надбавок к зарплатам чиновников за 2018 – 2020 годы.

24 канал обратился за комментарием в Минюст, чтобы уточнить всю информацию.