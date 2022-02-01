ГБР объяснило, почему у Коболева проводят обыск

Следователи ГБР во вторник, 1 февраля, проводят обыски у экс-руководства НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз". В частности, у Андрея Коболева.

Пресс-служба ГБР сообщила, что обыски проводят по факту незаконного отчуждения природного газа на 2,2 миллиарда гривен. Это произошло в 2020 году.

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Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в отношении противоправного отчуждения 305 миллионов кубометров природного газа должностными лицами АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз Украины" при соучастии с другими лицами,

– говорится в сообщении.

Сейчас следствие проверяет информацию о правомерности того, что "Нафтогаз" вернул долг коммерческим структурам. Он возник более 20 лет назад.

По данным ГБР, руководство "Нафтогаза" согласовало документы о заключении мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Соответствующее обращение подало АО "Укртрансгаз".

Мировое соглашение утвердил Хозяйственный суд Киева. В конце 2020 года это позволило вывести из собственности государства 305 миллионов кубометров природного газа.

Эксперты установили, что сумма подтвержденных убытков составляет 2 миллиарда 182 миллиона гривен.

"Кроме того, установлено, что руководитель "Нафтогаза" подписал решение акционера АО "Укртрансгаз" о мировых соглашениях без согласования Наблюдательного Совета "Нафтогаза", – подчеркнули в ГБР.

Увольнение Коболева: главное

Коболев возглавлял "Нафтогаз" с 2014 года.

Весной 2021 года пресс-служба "Нафтогаза" сообщила: в течение 2020 года убытки компании составили 19 миллиардов гривен. Между тем прибыль – всего 2,6 миллиарда гривен.

Во время заседания Кабмина 28 апреля Коболева уволили. Он заявил, что узнал об этом из СМИ. Коболев подчеркнул, что не согласен с решением, но не собирается подставлять компанию.

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Сообщение ГБР:

ГБР проводит обыски у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз".

Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства "Нафтогаз Украины", в офисе АО Укртрансгаза и у руководителей частных предприятий по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.

Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в отношении противоправного отчуждения 305 миллионов кубометров природного газа должностными лицами АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз Украины" при соучастии с другими лицами.

Следствием проверяется информация о правомерности возврата "Нафтогазом Украины" долга коммерческим структурам, возникшего более двадцати лет назад.

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы о заключении мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований.

Руководствуясь решением руководства государственной компании, Хозяйственный суд города Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов куб. м природного газа.

По выводам экспертов, сумма подтвержденных убытков составляет 2 млрд 182 млн гривен.

Кроме того, установлено, что руководитель НАК "Нафтогаз Украины" подписал Решение акционера АО "Укртрансгаз" о мировых соглашениях без согласования Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины".