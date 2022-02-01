ГБР пришло с обысками к экс-главе "Нафтогаза" Коболеву
Источник:"Украинская правда"
Государственное бюро расследований во вторник, 1 февраля, пришло с обысками к Андрею Коболеву. С должности главы "Нафтогаза" его уволили в апреле 2021 года.
Пресс-служба Государственного бюро расследований в комментарии 24 каналу подтвердила информацию об обыске. Сейчас продолжаются следственные действия.
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Также проводят обыски в офисе АО "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий.
Следователи (розыскные) действия проводят в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 миллиарда гривен,
– заявили в ГБР.
Увольнение Коболева: главное
Решение об увольнении Коболева приняли во время заседания Кабмина 28 апреля.
Сам Коболев заявил, что узнал об этом из СМИ. На посту он находился с 2014 года.
Впоследствии Коболев сообщил, что не соглашается с решением. Однако заявил: он не собирается подставлять компанию, поэтому оставит ключи от кабинета Юрию Витренко – новому главе "Нафтогаза".Обратите внимание! Весной 2021 года пресс-служба "Нафтогаза" рассказала, что в течение 2020 года убытки компании составили 19 миллиардов гривен. В то же время прибыль – всего 2,6 миллиарда гривен.
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