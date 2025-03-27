ГБР провело обыск у спикера InformNapalm Михаила Макарука: в сообществе заявляют о давлении

В международном сообществе InformNapalm сообщили, что утром 26 марта сотрудники ГБР без решения суда провели обыск в квартире их представителя Михаила Макарука. У него изъяли личную компьютерную технику.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление международного сообщества InformNapalm.

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Что известно об обысках у Макарука

В сообществе рассказали, что обыск у Макарука оформили как "неотложное следственное действие" без решения суда. Однако такие действия противоречат украинскому законодательству, поскольку подобные меры разрешены только в случаях, когда существует угроза жизни людей или имуществу, или в случае непосредственного преследования подозреваемого. Однако Михаил не является подозреваемым, и никаких обвинений ему не выдвигали.

То есть действия работников ГБР выглядят как преступный произвол и заказное давление со стороны третьих лиц. При этом ни до, ни во время обыска не было выдвинуто никаких обвинений, а весь обыск сводился к тому, что они забрали личную компьютерную технику. То есть целью этих действий было без решения суда и без всяких законных оснований похитить ноутбуки у Михаила,

– говорится в заявлении сообщества.

В течение 24 часов представители сообщества, официальные должностные лица и адвокаты пытались получить от работников ГБР объяснения относительно правовых оснований таких действий. Однако по состоянию на 10:00 27 марта никакого официального ответа так и не было предоставлено.

"Мы подозреваем, что противоправные действия ГБР обусловлены лишь желанием третьих лиц давить на известного активиста и представителя InformNapalm, который 21 марта 2025 на своей личной странице в Facebook поделился своей позицией относительно скептического отношения к ГБР, работники которого периодически пытались давить на него", – отмечают в сообщении.

В разведывательном сообществе предполагают, что техника, которую изъяли работниками ГБР, может быть скомпрометирована, а данные с нее могут быть скопированы и переданы российским спецслужбам.

24 Канал пытается связаться с ГБР, чтобы получить комментарий по этой ситуации.

К слову, в феврале НАБУ и САП провели обыски в Киевском горсовете. Было выявлено 10 должностных лиц, которые организовали коррупционные схемы в земельной и бюджетной сфере столицы.