ГБР проверяет, причастен ли Медведчук к импорту российского дизеля по заниженным ценам
Источник:ГБР
Сотрудники Государственного бюро расследований в Николаеве проверяют информацию о поставках в Украину дизельного топлива из России по заниженным ценам. Предварительно, топливо получали структуры, приближенные к народному депутату Виктору Медведчуку.
В ГБР отметили, что в начале октября 2021 года в Украину зашли 2 танкера с дизелем, который может быть связан с Медведчуком.
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Следствие установило, что эти суда за последний год заходили в порты России, а товар имеет российское происхождение.
Что известно о судах
В начале октября первое судно под флагом Панамы зашло в один из терминалов Николаевского морского порта. Через несколько дней этот же терминал принял другое иностранное судно под флагом одной из стран ЕС.
По документам, судна доставили на адрес украинского общества с ограниченной ответственностью, что связывают с нардепом Медведчуком, нефтепродукты весом более 30 тысяч тонн каждый.
Задекларированная поставщиками цена была почти в два раза меньше рыночной. Это позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен,
– заявили в ГБР.
Работники ГБР и Гостаможслужбы провели переосвидетельствования задержанных судов и товара. Образцы топлива направили на исследование с целью подтверждения заявленного качества и кода украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности. После получения результатов экспертизы следователи ГБР планируют принять соответствующие процессуальные меры.Интересно! Coral Energy весной 2021 года должен был заменить Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции компании "Роснефть" в Украину. Швейцарскую Proton связывали с Медведчуком, хотя он отрицал эту связь.