ГБР проводит обыски в налоговой службе. Причина заключается в уголовном деле о нарушениях требований налогового законодательства предприятиями Полтавской области.

Следственные действия проводят 3 ноября. Об этом сообщили в налоговой.

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ГБР проводит обыски в налоговой службе

Следственные действия проводят в Государственной налоговой службе.

По информации, предоставленной правоохранительными органами, основанием стало уголовное дело о нарушениях требований налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области,

– говорится в сообщении.

В Государственной налоговой службе рассказали, что:

еще в декабре 2020 года и январе 2021 года проводили собственную проверку налоговой службы в Полтавской области;

тогда говорилось о вопросе отработки рисковых субъектов хозяйственной деятельности;

в том числе и по предприятиям, являющимся фигурантами в материалах упомянутого уголовного дела.

По результатам проверки тогда выявили ряд нарушений служебной дисциплины представителями ГУ ГНС в Полтавской области.

Именно поэтому в отношении служащих применили меры дисциплинарного воздействия. Более того, информацию о вероятных нарушениях тогда передали в ГБР.

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