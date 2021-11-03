ГБР проводит обыски в налоговой службе
Источник:Государственная налоговая служба Украины
ГБР проводит обыски в налоговой службе. Причина заключается в уголовном деле о нарушениях требований налогового законодательства предприятиями Полтавской области.
Следственные действия проводят 3 ноября. Об этом сообщили в налоговой.
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ГБР проводит обыски в налоговой службе
Следственные действия проводят в Государственной налоговой службе.
По информации, предоставленной правоохранительными органами, основанием стало уголовное дело о нарушениях требований налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области,
– говорится в сообщении.
В Государственной налоговой службе рассказали, что:
- еще в декабре 2020 года и январе 2021 года проводили собственную проверку налоговой службы в Полтавской области;
- тогда говорилось о вопросе отработки рисковых субъектов хозяйственной деятельности;
- в том числе и по предприятиям, являющимся фигурантами в материалах упомянутого уголовного дела.
По результатам проверки тогда выявили ряд нарушений служебной дисциплины представителями ГУ ГНС в Полтавской области.
Именно поэтому в отношении служащих применили меры дисциплинарного воздействия. Более того, информацию о вероятных нарушениях тогда передали в ГБР.
Коротко об обысках у Алексея Любченко и Евгения Олейникова
- Собственные источники подтвердили 24 каналу, что 3 ноября НАБУ и СБУ проводят обыски у Алексея Любченко, который подал в отставку с должности министра экономики, и у исполняющего обязанности председателя Государственной налоговой службы Евгения Олейникова.
- В СБУ эту информацию пока не комментируют.
- "Следствие.инфо" написало, что обыски могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов.
- Также известно, что вероятно следственные действия проводят в рамках уголовного производства о возможном злоупотреблении служебным положением, что могло быть связано с помощью в уклонении от уплаты налогов.
- Сам Алексей Любченко заявил, что "происходящее (речь идет об обысках – 24 канал), не имеет ко мне отношения".