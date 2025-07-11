ГБР проводит обыски у главы "Центра противодействия коррупции" Шабунина

Государственное бюро расследований проводит обыски у главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина. Это происходит якобы без решения суда по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Об этом в пятницу, 11 июля, сообщила команда ЦПК, передает 24 Канал. Изъят телефон мужчины, вероятно, чтобы отследить все его контакты.

Смотрите также Обязал суд: в ГБР рассказали, откуда взялось дело в отношении Виталия Шабунина

Что известно об обысках?

В организации предполагают, что речь идет об уголовном производстве в отношении экс-командира Шабунина - Виктора Юшко, которое касается командировок Виталия в НАПК.

Кроме того, накануне Шабунина якобы намеренно перевели подальше от Киева или Харькова, чтобы на место обыска не смогли вовремя приехать адвокаты.

Мы расцениваем эти обыски как очередную волну атаки на Виталия Шабунина и ЦПК из-за критики Офиса президента и лично Андрея Ермака,

– написали в ЦПК.

К слову, эту информацию "Суспільному" также подтвердила директор организации Дарья Каленюк. В ЦПК пообещали сообщить больше деталей позже.