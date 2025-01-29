ГБР разоблачило депутата, который организовал схему закупки некачественной одежды для военных

Государственное бюро расследований совместно с ДСР Нацполиции разоблачило коррупционную схему, которую организовал депутат горсовета на Кировоградщине. Вместе с сообщниками он поставлял для военных некачественную одежду без необходимых сертификатов.

Такая деятельность правонарушителя нанесла государству ущерб более чем на 21 миллион гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно о коррупционной схеме депутата

По данным следствия, организатором преступной схемы стал депутат, который по совместительству является владельцем и директором предприятия. Он узнал о запланированных закупках одежды для военных на Херсонщине и решил обогатиться на этом.

Для реализации коррупционной схемы злоумышленник привлек своего знакомого, которого назначил директором другого подконтрольного предприятия, и бухгалтера этой компании.

Вместе они закупали дешевую и некачественную одежду без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Стоит отметить, что товар только визуально был похож на военный.

Депутату, его сообщнику и бухгалтеру ГБР сообщило о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов в составе организованной группы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, что такой случай произошел не впервые. В январе ГБР задержало командира воинской части в Днепропетровской области, который нажился на одежде для военных на 140 миллионов гривен. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.