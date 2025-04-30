В Одесской области разоблачили командира, который отправил бойцов делать ремонт в квартире вместо службы

В Одесской области командир одной из воинских частей отправил бойцов делать ремонт в собственной квартире вместо службы на передовой. Военные клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику, и при этом –получали выплаты, будто выполняют боевые задачи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Вместо службы – ремонт в квартире

Командир одной из воинских частей Одесской области использовал четырех подчиненных бойцов для личных нужд. Так, в декабре 2024 года он отправил военных делать ремонт в собственной квартире, расположенной в городе Подольск Одесской области. Недвижимость чиновник оформил на мать гражданской жены, а бойцы начали делать ремонт.

С декабря 2024 года до апреля 2025 года военные, вместо выполнения боевых задач, занимались ремонтом: клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и тому подобное. Более того, несмотря на отсутствие на службе, бойцы получали боевые выплаты.

В результате таких действий государству нанесен ущерб на более чем 500 тысяч гривен. В это же время другие воинские части выполняли боевые задачи на передовой.

Работники ГБР задержали командира непосредственно в квартире, где он делал ремонт. Подполковнику уже сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Бойцы делали подполковнику ремонт, вместо службы на передовой, – больше в галерее

Ранее ГБР разоблачило офицера Минобороны, который организовал схему незаконного бронирования военнообязанных, получая за это от 8 до 10 тысяч долларов США. Подозреваемый задержан во время получения взятки, проведены обыски и изъяты доказательства.