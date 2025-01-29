Цена услуги – 70 000 гривен: в ТЦК в Харькове заблокировали новую схему уклонения от мобилизации

В Харькове в одном из ТЦК и СП разоблачили схему уклонения от мобилизации. Гражданам предлагали стать на учет в другом военкомате, который был подчинен организаторам сделки, и выдавали поддельные повестки.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Государственное бюро расследований. Правоохранителям удалось задержать посредника, которого наняли организаторы преступной схемы.

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Сотрудники ТЦК зарабатывали на схеме уклонения от службы

В одном из харьковских ТЦК и СП мужчинам предлагали фиктивно изменить место жительства, чтобы стать на учет в нужном военкомате. Там мужчинам каждый месяц оформляли повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу.

Смена места жительства делалась очень быстро, все документы сотрудники ТЦК заполняли в присутствии "заказчика".

За такую возможность избежать мобилизации организаторы просили у военнообязанных 70 000 гривен.

ГБР задержало мужчину, который должен был получить деньги от очередного "клиента". Также известно, что он ранее тоже использовал эту схему, чтобы уклониться от службы.

В Украине прекратили масштабные сделки для уклонения от мобилизации

В ноябре сотрудникам СБУ удалось ликвидировать схемы уклонения от мобилизации, которыми пользовались военнообязанные в нескольких областях Украины. Должностные лица ВВК и МСЭК получали взятки за фиктивные медицинские заключения во избежание призыва. Правонарушителей удалось задержать, за подделку документов и взяточничество каждому из них грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.