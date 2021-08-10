Требовал больше 8 тысяч додаров: ГБР разоблачило чиновника Госпродпотребслужбы – фото, видео

Государственное бюро расследований разоблачило начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области. Мужчина вымогал деньги у своего подчиненного.

Он считал, что якобы имеет право брать взятки у фермеров. В частности, за регистрацию их сельскохозяйственной техники.

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Чиновник должен был получить больше 8 тысяч долларов

Чиновника задержали во время того, как он получал деньги. Речь идет о 8 тысячах 250 долларах. Мужчина пытался избавиться от денег, когда его задерживали, но ГБР зафиксировало эту попытку.



Чиновник должен был получить больше 8 тысяч долларов / Фото ГБР

Чиновник получал деньги не в первый раз. Ранее ГБР зафиксировали, как он получал 3 тысячи долларов. Сейчас проходят предварительные следственные действия, в частности обыски:

по месту жительства;

по месту работы.



Сейчас следователи проводят обыски / Фото ГБР

Если вину мужчины докажут, то ему грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Отметим, что Запорожская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

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