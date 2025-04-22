Незаконно оформил боевые выплаты на почти 5 миллионов гривен: ГБР разоблачило чиновника
- ГБР разоблачило заместителя командира воинской части, который незаконно оформил боевые выплаты военным на 4,8 миллионов гривен.
- Должностному лицу грозит до 8 лет заключения за халатное отношение к военной службе в условиях военного положения.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю командира одной из воинских частей. Следствие установило, что мужчина безосновательно оформил боевые выплаты военным, которые были в тылу.
Воинская часть мужчины дислоцируется в Винницкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.
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Что известно о заместителе командира, который незаконно оформил выплаты
В ГБР сообщили, что в 2022 году заместитель командира воинской части безосновательно оформил боевые выплаты военнослужащим, которые находились в тылу.
В период с сентября по декабрь того года 62 военнослужащих были направлены на выполнение задач в Киевскую область. На тот момент область не принадлежала к районам ведения боевых действий.
Чиновник выдал ложные справки о якобы непосредственном участии указанных военнослужащих в боевых действиях. На основании этих документов им было незаконно начислено и выплачено дополнительное денежное вознаграждение на общую сумму 4,8 миллионов гривен,
– говорится в сообщении.
Заместителю командира сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
К слову, ГБР разоблачило офицера одного из центров Министерства обороны Украины. Он организовал схему незаконного бронирования военнообязанных. Нарушителю грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.