ГБР и таможенники разоблачили женщину, которая пыталась вывезти более 400 тысяч долларов

Гражданка Украины хотела вывезти за границу 412 400 долларов и 9 150 евро. Состоятельная украинка хотела пешком пройти с такой большой суммой молдавскую границу.

Инцидент произошел в пункте пропуска Бронница – Унгри. Правонарушительницу обнаружили работники ГБР и работники Винницкой таможни.

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Деньги женщина переносила в ручной клади

Деньги женщина переносила в ручной клади. Декларировать их, разумеется, она не стала. Сотрудники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил.

Правонарушение влечет наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости этих товаров с конфискацией указанных товаров.

На похожем правонарушении попалась и жена экс-нардепа

Сейчас средства изъяты и будут конфискованы, их передадут на нужды Вооруженных Сил Украины.

Гораздо большую сумму пыталась провезти через границу в Венгрию жена бывшего нардепа Игоря Котвицкого. В чемоданах было 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро. За дело взялось ГБР.

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