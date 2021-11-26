ГБР вызовет на допрос Ермака по делу вагнеровцев

26 ноября 2021 , 04:01
Читати новину українською

Источник:

"Право на власть"

Государственное бюро расследования продолжает изучать информацию о так называемом "вагнергейте". В ее рамках следователи намерены допросить главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Как рассказал исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев, следствие пока не имеет никакого факта или доказательства причастности Ермака к срыву спецоперации в захвате вагнеровцев. Однако допросить главу ОПУ все же планируют.

К теме Защищал на интересы, – Арестович о причине отрицания Зеленским операции с вагнеровцами

Что в ГБР говорят о допросе Ермака

По словам Сухачева, ГБР только учитывает факты и доказательства. И правоохранители им вскоре должны предоставить информацию.

В ближайшие дни мы будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему мы не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от наших коллег из правоохранительных органов,
– отметил временный руководитель ГБР.

Он добавил: предположительно, Ермак лично сообщит общество об этом допросе. Также ГБР предоставит информацию, если будет такой запрос.

Могут допросить и Зеленского

Как рассказал Сухачев, следователь имеет право допросить любого гражданина Украины, независимо от его статуса.

"Если будет такая необходимость, следователи допросят и президента Владимира Зеленского", – подчеркнул он.

Детали расследования "вагнергейта"

Руководитель ГБР отметил, что есть 2 уголовных производства, по которым осуществляют досудебное расследование следователи ДБР. Речь идет о государственной измене и разглашении государственной тайны.

Всего по этому делу допросили более 30 человек. Также идет ряд экспертиз. Кроме того, в ГБР учли информацию, оглашенную Временной следственной комиссией. В то же время ожидают дополнительную информацию от правоохранителей и разведки.

Обратите внимание ГБР выясняет, как документы о "Вагнергейте" оказались у Соколовой

Главное о спецоперации с вагнеровцами

  • В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера". Режим Александра Лукашенко заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами.
  • Однако уже в начале сентября СМИ заявили, что Служба безопасности Украины готовила спецоперацию по задержанию вагнеровцев, потому что те воевали на Донбассе на стороне агрессора. Спецоперацию якобы сорвали из-за утечки информации из Офиса Президента.
  • 17 ноября 2021 года журналисты Bellingcat опубликовали расследование резонансного дела. Они подтвердили, что украинские власти действительно готовили масштабную спецоперацию. Президент Владимир Зеленский якобы знал о ней.
  • Провалились планы якобы из-за просьбы руководителя Офиса Президента Андрея Ермака перенести ее на неделю. Политик опасался, что после задержания боевиков Россия откажется от запланированного перемирия на Донбассе.
Автор: Андрій Шляхтін