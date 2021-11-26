ГБР вызовет на допрос Ермака по делу вагнеровцев

Государственное бюро расследования продолжает изучать информацию о так называемом "вагнергейте". В ее рамках следователи намерены допросить главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Как рассказал исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев, следствие пока не имеет никакого факта или доказательства причастности Ермака к срыву спецоперации в захвате вагнеровцев. Однако допросить главу ОПУ все же планируют.

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Что в ГБР говорят о допросе Ермака

По словам Сухачева, ГБР только учитывает факты и доказательства. И правоохранители им вскоре должны предоставить информацию.

В ближайшие дни мы будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему мы не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от наших коллег из правоохранительных органов,

– отметил временный руководитель ГБР.

Он добавил: предположительно, Ермак лично сообщит общество об этом допросе. Также ГБР предоставит информацию, если будет такой запрос.

Могут допросить и Зеленского

Как рассказал Сухачев, следователь имеет право допросить любого гражданина Украины, независимо от его статуса.

"Если будет такая необходимость, следователи допросят и президента Владимира Зеленского", – подчеркнул он.

Детали расследования "вагнергейта"

Руководитель ГБР отметил, что есть 2 уголовных производства, по которым осуществляют досудебное расследование следователи ДБР. Речь идет о государственной измене и разглашении государственной тайны.

Всего по этому делу допросили более 30 человек. Также идет ряд экспертиз. Кроме того, в ГБР учли информацию, оглашенную Временной следственной комиссией. В то же время ожидают дополнительную информацию от правоохранителей и разведки.

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