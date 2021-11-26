ГБР вызовет на допрос Ермака по делу вагнеровцев
Источник:"Право на власть"
Государственное бюро расследования продолжает изучать информацию о так называемом "вагнергейте". В ее рамках следователи намерены допросить главу Офиса Президента Андрея Ермака.
Как рассказал исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев, следствие пока не имеет никакого факта или доказательства причастности Ермака к срыву спецоперации в захвате вагнеровцев. Однако допросить главу ОПУ все же планируют.
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Что в ГБР говорят о допросе Ермака
По словам Сухачева, ГБР только учитывает факты и доказательства. И правоохранители им вскоре должны предоставить информацию.
В ближайшие дни мы будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему мы не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от наших коллег из правоохранительных органов,
– отметил временный руководитель ГБР.
Он добавил: предположительно, Ермак лично сообщит общество об этом допросе. Также ГБР предоставит информацию, если будет такой запрос.
Могут допросить и Зеленского
Как рассказал Сухачев, следователь имеет право допросить любого гражданина Украины, независимо от его статуса.
"Если будет такая необходимость, следователи допросят и президента Владимира Зеленского", – подчеркнул он.
Детали расследования "вагнергейта"
Руководитель ГБР отметил, что есть 2 уголовных производства, по которым осуществляют досудебное расследование следователи ДБР. Речь идет о государственной измене и разглашении государственной тайны.
Всего по этому делу допросили более 30 человек. Также идет ряд экспертиз. Кроме того, в ГБР учли информацию, оглашенную Временной следственной комиссией. В то же время ожидают дополнительную информацию от правоохранителей и разведки.
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Главное о спецоперации с вагнеровцами
- В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера". Режим Александра Лукашенко заявил, что они готовили беспорядки перед президентскими выборами.
- Однако уже в начале сентября СМИ заявили, что Служба безопасности Украины готовила спецоперацию по задержанию вагнеровцев, потому что те воевали на Донбассе на стороне агрессора. Спецоперацию якобы сорвали из-за утечки информации из Офиса Президента.
- 17 ноября 2021 года журналисты Bellingcat опубликовали расследование резонансного дела. Они подтвердили, что украинские власти действительно готовили масштабную спецоперацию. Президент Владимир Зеленский якобы знал о ней.
- Провалились планы якобы из-за просьбы руководителя Офиса Президента Андрея Ермака перенести ее на неделю. Политик опасался, что после задержания боевиков Россия откажется от запланированного перемирия на Донбассе.