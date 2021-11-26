Як розповів виконувач обов'язків директора ДБР Олексій Сухачов, слідство наразі не має жодного факту чи доказу щодо причетності Єрмака до зриву спецоперації у захопленні вагнерівців. Однак допитати голову ОПУ все ж планують.

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Що у ДБР кажуть про допит Єрмак

За словами Сухачова, ДБР лише бере до уваги факти та докази. І правоохоронці їм невдовзі мають надати додатку інформацію.

Найближчими днями ми будемо викликати пана Єрмака на допит. Чому ми не робимо це сьогодні? Тому що ми очікуємо на певну інформацію від наших колег із правоохоронних органів,

– зауважив тимчасовий очільник ДБР.

Він додав: імовірно Єрмак особисто повідомить суспільство про цей допит. Також ДБР надасть інформацію, якщо буде такий запит.

Можуть допитати і Зеленського

Як розповів Сухачов, слідчий має право допитати будь-якого громадянина України, незалежно від його статусу.

"Якщо буде така необхідність, слідчі допитають і президента Володимира Зеленського", – наголосив він.

Деталі розслідування "вагнергейту"

Керівник ДБР зазначив, що є 2 кримінальні провадження, за якими здійснюють досудове розслідування слідчі ДБР. Мовиться про державну зраду та розголошення державної таємниці.

Загалом у цій справі допитали понад 30 осіб. Також триває низка експертиз. Крім того, у ДБР врахували інформацію, яку оголосила Тимчасова слідча комісія. Водночас очікують на додаткову інформацію від правоохоронців і розвідки.

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