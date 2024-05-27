Заработал миллион долларов на уклонистах: ГБР разоблачило схему с чиновником одесского ТЦК

ГБР разоблачило чиновника Приморского РТЦК и СП в Одессе на преступной схеме. Этот человек организовал масштабный механизм заработка на военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации.

Сейчас ГБР установило всех лиц, которые успели воспользоваться схемой. Самому должностному лицу одесского ТЦК правоохранители сообщили о подозрении.

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ГБР разоблачило преступную схему с уклонистами в Одессе

В Государственном бюро расследований рассказали, что противоправная схема действовала в одесском ТЦК с июля 2023 года. Тогда начальник отдела несанкционированно начал вмешиваться в работу электронной базы реестра "Оберег" и в целом "откорректировал" данные по 138 военнообязанных, фиктивно сделав их непригодными для военной службы.

Такая услуга стоила уклонистам от 4,5 до 7 тысяч долларов США и позволяла фигуранту заработать минимум миллион долларов США,

– объяснили правоохранители.

Представители ГБР также отметили, что часть из уклонистов уже успела выехать за границу. В то же время во время проведения совместных мероприятий ГБР с сотрудниками РТЦК и СП, уклонисты, которые остались на территории Украины были доставлены в центр комплектования для обновления данных и дальнейшей мобилизации в ряды ВСУ.

ГБР разоблачило чиновника одесского ТЦК на незаконном обогащении / Фото ГБР

"Должностному лицу сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности", – заявили в ГБР.

Стоит отметить, что санкция статьи, в случае доказательства вины подозреваемого в судебном порядке, предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к сделке.

В ГБР также отметили, что уже проведено 14 обысков по месту работы и проживания фигуранта и участников схемы. Процессуальные действия продолжаются.

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