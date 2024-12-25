Пытался слить пачки долларов в унитаз: ГБР задержало бывшего главу Брюховичей Доманского

Во Львовской области ГБР 24 декабря задержало депутата облсовета и его сообщника. Они пытались выманить деньги у предпринимателя, а во время задержания хотели слить пачки долларов в унитаз.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Что известно о задержании Доманского во Львовской области

По данным ГБР, депутат Львовского областного совета и заместитель городского головы одной из территориальных громад региона пытались обмануть местного частного предпринимателя и мошенническим методом забрать у него 1 миллион 200 тысяч гривен.

Мошенники обещали предпринимателю помочь выиграть тендер на выполнение строительных работ в регионе, но он отказался,

– отметили в бюро.

Там также рассказали, что после того, как предприниматель самостоятельно победил в тендере, злоумышленники решили сделать вид, что это именно они помогли и в навязчивой форме начали требовать у коммерсанта часть прибыли.

"ГБР задержало депутата облсовета и заместителя мэра одного из ОТГ во время получения ими 25 тысяч долларов США, а также 190 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Во Львовской области задержали депутата облсовета и его сообщника / Фото ГБР

Мужчинам уже сообщили о подозрении в мошенничестве по предварительной группой лиц в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Стоит отметить, что в ГБР официально не называли имен задержанных лиц.

Однако журналисты издания ZAXID.NET, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, отметили, что речь идет о бывшем поселкового голову Брюховичей Владимира Доманского, а также заместителя мэра Яворова Виталия Денегу, который в 2015-2019 годах был депутатом Брюховицкого поселкового совета.