ГБР завершило расследование еще одного дела Тупицкого
Источник:ДБР
Против Тупицкого и главного бухгалтера КСУ завершили расследование по делу о вмешательстве в работу системы казначейства. Благодаря этому после отстранения председателя Конституционного Суда от его имени подписали еще ряд документов о выплате премий и наград.
По данным следствия, Александр Тупицкий, который не согласен с решением об отстранении с должности главы КСУ, решил любой ценой удержаться на должности. Для этого он отдал главному бухгалтеру личный ключ с электронной подписью.
Напомним Тупицкому объявили новое подозрение: вмешивался в систему казначейства
Бухгалтер подписывала документы за Тупицкого
Благодаря личному ключу Тупицкого бухгалтер смогла 207 раз вмешаться в работу системы "Клиент Казначейства – Казначейство". Документы с подписью отстраненного председателя создавали иллюзию того, что он до сих пор работает.
Среди подписанных бумаг были платежи на выплату вознаграждений, зарплат, премий, материальной помощи и надбавок для членов Секретариата Конституционного Суда.
За несанкционированное вмешательство в автоматизированную систему подозреваемые могут получить 6 лет заключения. Государственная казначейская служба заблокировала электронную подпись Тупицкого по просьбе ГБР. Кроме того, фигурантов дела знакомят с материалами следствия и в ближайшее время направят их в суд.
Другие дела против Тупицкого
- В начале 2021 года Александру Тупицкому вручили подозрение о даче ложных показаний и подкупе свидетеля по делу махинаций с активами Зуевского энергомеханического завода. По этому делу Тупицкий не являлся на заседание суда и потому ему не могли избрать меру пресечения.
- Другое дело касалось ложного декларирования Тупицкого. Он не указал участки, которые имеет в Крыму. Впрочем, Голосеевский районный суд Киева это дело закрыл.
- 1 марта 2021 ГБР возбудило против Тупицкого уголовное дело о самоуправстве.