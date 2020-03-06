ГБР должно закрыть дело против Порошенко и открыть производство против Дубинского

Пятый президент и действующий нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований. Во время общения с журналистами он показал решение суда, обязывающее закрыть дело против него. Кроме того, суд обязал открыть уголовное производство о нардепе от "Слуги народа" Александре Дубинском.

Как отметил Порошенко на брифинге возле ГБР, суд принял соответствующее решение накануне, 5 марта.

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"Вчера суд принял и сегодня мы получили решение суда, обязывающее Государственное бюро расследований закрыть уголовное дело, по которому меня сегодня на 10:00 пригласили сюда", – подчеркнул он.

По словам Порошенко, эти решения суда относятся к анализу уплаты налогов. Подал это ходатайство в суд надрдеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Пятый президент назвал его "марионеткой Коломойского".

Порошенко добавил, что еще одно решение суда обязывает ГБР возбудить уголовное дело против Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении.

Фрагмент брифинга Порошенко возле ГБР: видео

В прошлый раз Порошенко был на допросе в ГБР 2 марта. За несколько дней до этого появились 2 постановления суда относительно принудительного привода пятого президента. Но политик пришел добровольно.

В Бюро Порошенко допросили в качестве свидетеля по двум делам, но по каким именно его адвокаты не уточнили.

Ранее была информация, что его должны допросить по трем статьям:

злоупотребление властью или служебным положением,

служебная халатность,

вмешательство в деятельность судебных органов.

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Какие дела рассматривает ГБР относительно Порошенко

Дело о переходе украинских кораблей через Керченский пролив, привело к российской агрессии против Украины; введение военного положения в Украине для возможной узурпации власти.

Интересы госвласти и подделки официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в парламенте.

Предполагаемая потеря из ситуативной комнаты Администрации Президента материальных носителей секретной информации, содержащих гостайну.

Незаконное пересечение госграницы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).

Незаконное задержание Михаила Саакашвили и дальнейшее незаконное выдворение его за пределы Украины.

Организация незаконной переправки Николая Чауса через госграницу в Молдову.

Отмена решения главы Первомайской райгосадминистрации Николаевской области относительно зачисления земельного участка в пределах территории Ленинского сельсовета к землям запаса госсобственности.

Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком".

Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".

Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест".

Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте – мае 2019 года; проведение конкурса в короткие сроки и постановление, вероятно, незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса.

Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты денег из госбюджета на выплату им зарплаты.

Вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда Киева со стороны президента, членов СНБО относительно решения об отмене национализации Приватбанка.

Возможная госизмена из-за минских соглашений. Порошенко якобы достигал договоренности о возобновлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", осознавая, что Россия является стороной конфликта.