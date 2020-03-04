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      Порошенко и Зеленский поговорили тет-а-тет в Раде: фото

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      Действующий Президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко поговорили возле президиума парламента перед заслушиванием вопроса назначения нового состава правительства.

      Сначала депутаты "Голоса" и "Европейской солидарности" подошли к президиуму и требовали дать право объявить заявление в сессионном зале.

      Кстати: Зеленский в Раде подошел поговорить с депутатом ЕС Гончаренко: детали

      Разговор завязался между Сергеем Рахманиным, Ириной Геращенко, Дмитрием Разумковым, Русланом Стефанчуком и Владимиром Зеленским.

      Впоследствии к политикам подошел Петр Порошенко. Когда все депутаты отошли от президиума, то пятый президент подошел к Владимиру Зеленскому и несколько минут с ним разговаривал.

      зеленський порошенко
      Порошенко пообщался с Зеленским / Скриншот из онлайн-трансляции заседания Совета

      Неизвестно о чем говорили президенты, но после разговора они пожали друг другу руки.

      зеленський порошенко рада
      Зеленский и Порошенко пожали руки / Фото Яна Доброносова

      Сейчас продолжается внеочередное заседание Верховной Рады, которое созвал Владимир Зеленский. Среди главных вопросов – работа Кабмина и силовых органов.

      Депутаты уже успели проголосовать за отставку Алексея Гончарука, назначение премьером Дениса Шмыгаля, состав нового правительства и назначение Тарана новым министром обороны Украины.

      склад українського уряду шмигаль кабінет міністрів міністри
      Состав украинского правительства / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Президент Украины Владимир Зеленский Петр Порошенко Кабинет Министров Украины Верховная Рада Новости политики
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