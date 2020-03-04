Порошенко и Зеленский поговорили тет-а-тет в Раде: фото
Действующий Президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко поговорили возле президиума парламента перед заслушиванием вопроса назначения нового состава правительства.
Сначала депутаты "Голоса" и "Европейской солидарности" подошли к президиуму и требовали дать право объявить заявление в сессионном зале.
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Разговор завязался между Сергеем Рахманиным, Ириной Геращенко, Дмитрием Разумковым, Русланом Стефанчуком и Владимиром Зеленским.
Впоследствии к политикам подошел Петр Порошенко. Когда все депутаты отошли от президиума, то пятый президент подошел к Владимиру Зеленскому и несколько минут с ним разговаривал.
Порошенко пообщался с Зеленским / Скриншот из онлайн-трансляции заседания Совета
Неизвестно о чем говорили президенты, но после разговора они пожали друг другу руки.
Зеленский и Порошенко пожали руки / Фото Яна Доброносова
Сейчас продолжается внеочередное заседание Верховной Рады, которое созвал Владимир Зеленский. Среди главных вопросов – работа Кабмина и силовых органов.
Депутаты уже успели проголосовать за отставку Алексея Гончарука, назначение премьером Дениса Шмыгаля, состав нового правительства и назначение Тарана новым министром обороны Украины.