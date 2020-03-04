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      Зеленский в Раде подошел поговорить с депутатом ЕС Гончаренко: детали

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      Президент Украины Владимир Зеленский во время перерыва в Верховной Раде подошел к депутату от "Европейской солидарности" Алексею Гончаренко, посоветовав тому не переходить на личности.

      Об этом инциденте сообщают в фейсбуке коллеги Гончаренко, в частности, Виктория Сюмар и Владимир Арьев.

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      Сам Гончаренко в своем телеграм-канале рассказал, что Зеленский подошел к нему и попросил не переходить на личности. По словам нардепа, он воспринимает это философски.

      Похоже, причиной для этого стали выступления депутата с трибуны парламента. Во время внеочередного заседания в среду, 4 марта, он выступал несколько раз, каждый раз переходя на крик, а также обвиняя президента в невыполнении обещаний.

      В частности, Алексей Гончаренко заявил, будто президент обещал "всех посадить". В этом контексте он заявил, что, кроме шести правоохранительных органов, властям не хватает еще двоих, которые обычно мешают плохому танцору.

      Потому что надо уже сажать своих, а этого вы уже сделать не можете. Поэтому наберитесь мужества, напишите заявление об отставке и уходите – вместо Гончарука и вместе с ним,
      – прокричал с трибуны Рады Гончаренко.

      Сразу же после этих слов парламент взялся голосовать за назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля, а сразу же после голосования Дмитрий Разумков объявил перерыв. Именно во время него Владимир Зеленский и подошел к Алексею Гончаренко.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Отставка правительства Гончарука Европейская солидарность Владимир Зеленский Алексей Гончаренко
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